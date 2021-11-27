Матч главных претендентов на бронзу в УПЛ завершился разгромом – «Днепр-1» не оставил шансов «Ворскле»

У Довбыка снова дубль, также дважды забил Гуцуляк

Фото: пресс-служба Днепра-1

В центральном матче 16-го тура УПЛ «Днепр-1» в родных стенах принимал «Ворсклу», обе команды борются за 3-е место.

В этой встрече случился самый быстрый гол сезона – Гуцуляк поразил ворота Ризныка уже на 11-й секунде матча.

Далее в 1-м тайме мы наблюдали голевое затишье.

Но начало 2-го тайма в исполнении «Днепра-1» получилось слишком мощным – за 10 минут (с 52-й по 62-ю) команда Йовичевича забила четырежды. Отличились дважды Довбык, а также Пихаленок и снова Гуцуляк. А перед этим на 50-й минуте Довбык не реализовал пенальти.

«Ворскла» была деморализована, но все же ответить одним мячом сумела, но вряд ли гол Кравчука на 84-й минуте поднял Максимову настроение.

В турнирной таблице УПЛ «Днепр-1» поднялся на чистое 3-е место и набрал 34 очка, у «Ворсклы» остался 31 балл.

УПЛ, 16-й тур

«Днепр-1» – «Ворскла» 5:1

Голы: Гуцуляк, 1, 62, Довбык, 52, 54, Пихаленок, 58 – Кравчук, 84

«Днепр-1»: Кожокару, Дубинчак, Сваток, Монте, Пихаленок (Когут, 83), Кравченко, Назаренко (Лучкевич, 65), Игнатенко, Джурасек (Ди Франко, 65), Гуцуляк (Билл, 75), Довбик (Русин, 75).

«Ворскла»: Ризнык, Яворский (Челядин, 46), Чеснаков, Тамм, Якубу, Кане (Хрипчук, 78), Пуцлин, Пердута (Павлюк, 70), Тилль (Кравчук, 67), Пешич, Ранжел (Коджови, 70).

Предупреждения: Ранжел (45), Якубу (63), Пешич (74), Монте (76).

Полный матч: