Матч «Ингулец» – «Динамо» перенесен в Киев, но не на «Олимпийский»

Арена будет готовиться к концерту в честь 30-летия независимости Украины

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В четвертом туре украинской Премьер-лиги «Ингулец» должен был принять «Динамо». Матч перенесен в Киев.

С соответствующей просьбой к киевлянам обратился клуб из Петрово. Руководство столичного клуба ответило на нее удовлетворительно.

Поединок состоится на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского. Стартовый свисток прозвучит в среду, 18 августа, в 19:30.

Отметим, что на НСК «Олимпийский» будет вестись подготовка к празднованию 30-летия независимости Украины. По этой причине «Шахтер» перенес поединок квалификации ЛЧ против «Монако» в Харьков.