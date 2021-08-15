Матч «Монако» – «Шахтер» обслужит арбитр, поставивший спорный пенальти в четвертьфинале Евро

«Горнякам» следует быть поаккуратнее в собственной штрафной

Данни Маккели / Фото - AFP

Донецкий «Шахтер» во вторник, 17 августа, проведет первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Монако». Поединок обслужит бригада из Нидерландов, сообщает пресс-служба UEFA.

Так, в качестве главного арбитра выступит Данни Маккели. На линиях ему помогут Хессел Стеегстра и Ян де Врис. Четвертый рефери – Аллард Линдхаут.

Ответная встреча состоится в Харькове 25 августа. Такое решение принято в связи с празднованием 30-летия независимости Украины на НСК «Олимпийский».

Напомним, Маккели запомнился на прошедшем Евро-2020 сомнительным пенальти на Рахиме Стерлинге в полуфинале между Англией и Данией.