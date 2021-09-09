Матч «Ницца» – «Марсель» будет переигран на нейтральном поле

Два игрока «Олимпика» дисквалифицированы

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Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) объявила о решениях касательно инцидентов в матче 3-го тура Лиги 1 между «Ниццей» и «Марселем».

Встреча будет переиграна на нейтральном поле при пустых трибунах. С «Ниццы» будет снято два очка, одно из них – условно. Также «Ницце» придется провести три матча без зрителей.

Физиотерапевт «Марселя» Пабло Фернандес отстранен от футбольной деятельности до 30 июня 2022 года. Защитник «Марселя» Альваро Гонсалес дисквалифицирован на 2 матча, полузащитник Димитри Пайет – на один.

Напомним, во время матча третьего тура Лиги 1 «Ницца» – «Марсель» завязалась дикая потасовка, в которой приняли участие игроки, фанаты и даже тренеры.