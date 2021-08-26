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Матч отбора к ЧМ-2022 Казахстан – Украина состоится в присутствии болельщиков
Поединок пройдет на «Астана Арене»
18:55
Казахстан – Украина / Фото - sport.bigmir.netОтборочный матч к чемпионату мира-2022 между сборными Казахстана и Украины состоится в присутствии зрителей. Об этом сообщает meta-ratings.kz.
Организаторам разрешили заполнить стадион на 30 процентов от общей вместимости. Исходя из этого, поединок смогут посетить около 9 000 зрителей.
27 августа главный санитарный врач Нур-Султана даст письменное разрешение на допуск болельщиков на трибуны.
Напомним, 1 сентября игра состоится на «Астана Арене».
Ранее сообщалось, что из-за вспышки заражений ковидом в Казахстане украинских болельщиков не пустят на этот матч.
После трех матчей сборная Украины занимает второе место в группе с тремя очками, отставая от Франции на 4 пункта. Казахстан же только раз смог набрать очки, сыграв вничью как раз-таки с Украиной.