Матч «Полесья» против бывшего клуба Калитвинцева перенесен

Вспышка коронавируса в житомирской команде не миновала

Юрий Калитвинцев / Фото - ФК Полесье

Матч 14-го тура украинской Первой лиги «Олимпик» – «Полесье» перенесен. Об этом сообщает пресс-служба житомирского клуба.

Как и в случае со встречами с «ВПК-Агро», «Волынью» и «Краматорском», причиной стала вспышка коронавируса в команде. ПФЛ удовлетворила прошение клуба о новой дате.

Ранее планировалось, что матч состоится 15 октября. О том, когда его таки проведут, будет сообщено позже.

Напомним, нынешний главный тренер «Полесья» Юрий Калитвинцев до житомирского клуба работал именно в «Олимпике».