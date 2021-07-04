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Матч против Англии стал юбилейным для Цыганкова в футболке сборной Украины
Виктор в 30-раз сыграл за национальную команду
Виктор Цыганков / Фото: Getty Images
Вингер «Динамо» Виктор Цыганков провел 30-й матч за сборную Украины.
Юбилейным стал матч четвертьфинала Евро-2020 против сборной Англии (0:4), Цыганков вышел на замену на 35-й минуте матча вместо травмированного Сергея Кривцова.
За 30 матчей в составе сборной Украины Цыганков забил 6 мячей и сделал 2 голевые передачи.
Напомним, уже определены полуфинальные пары Евро-2020.