Легионер «Динамо» не согласен с итогом матча против «Барселоны»
Матч с «Барселоной» стал юбилейным для Гармаша
Хавбек уже 14 лет защищает цвета первой команды
17:34
Фото - ФК Динамо Киев
Киевское «Динамо» потерпело минимальное поражение в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны» (0:1). Встреча стала юбилейной для Дениса Гармаша.
Универсал «бело-синих» провел уже 320 игр в профессиональной карьере. Такое количество поединков отыграл футболист со времени своего дебюта в матче 2007 года против «Игросервиса».
С тех пор Гармаш отыграл 320 встреч за киевлян. Еще 30 раз он выходил на поле в футболке сборной Украины.
Ранее хавбек после длительного перерыва получил вызов в ряды «сине-желтых».
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