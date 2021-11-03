Матч с «Барселоной» стал юбилейным для Гармаша

Хавбек уже 14 лет защищает цвета первой команды

Фото - ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» потерпело минимальное поражение в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны» (0:1). Встреча стала юбилейной для Дениса Гармаша.

Универсал «бело-синих» провел уже 320 игр в профессиональной карьере. Такое количество поединков отыграл футболист со времени своего дебюта в матче 2007 года против «Игросервиса».

С тех пор Гармаш отыграл 320 встреч за киевлян. Еще 30 раз он выходил на поле в футболке сборной Украины.

Ранее хавбек после длительного перерыва получил вызов в ряды «сине-желтых».