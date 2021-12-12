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Матч с «Динамо» – последний для Сайядманеша в «Заре». Форвард забил на прощание

Иранец вернется в «Фенербахче»
Футбол Украинская Премьер-лига
18:33
Матч с «Динамо» – последний для Сайядманеша в «Заре». Форвард забил на прощание
Аллахьяр Сайядманеш / Фото - ФК Заря

Нападающий «Зари» Аллахьяр Сайядманеш покинет клуб. Об этом сообщает FootballHUB.

По информации источника, иранец уже попрощался с командой. Срок аренды форварда заканчивается в конце года. Он вернется в «Фенербахче». Сообщалось, что для выкупа игрока нужно было оплатить 3,5 млн евро.

Таким образом, матч 18-го тура украинской Премьер-лиги против «Динамо» станет последним для Сайядманеша в футболке луганчан. Иранец уже успел забить.

Ранее хавбек «Зари» признался, что игрокам «Ромы» понравилось выступление украинской команды.

Сергей Стаднюк
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Динамо Киев Заря Аллахьяр Сайядманеш

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