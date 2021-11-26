Матч с «Мурой» стал для английского хавбека последним в составе «Тоттенхэма»

Игрок не смог завоевать доверие Конте

Деле Алли / фото - talkSPORT

В матче 5-го тура Лиги конференций «Тоттенхэм» сенсационно проиграл словенской «Муре» (1:2).

Как сообщает Daily Express, этот матч стал последним для английского хавбека Деле Алли в футболке «шпор».

Игрок вышел в основном составе лондонцев, но был заменен во второй половине встречи.

По информации источника, полузащитник не смог впечатлить главного тренера команды Антонио Конте, и больше итальянец не доверит ему игрового времени. Уже этой зимой игрок покинет лондонский клуб.

Напомним, ранее Конте заявил, что ситуация в команде хуже, чем он предполагал в первое время.