Конте – об 1:2 с «Мурой»: «Уровень «Тоттенхэма» не так высок»
Матч с «Мурой» стал для английского хавбека последним в составе «Тоттенхэма»
Игрок не смог завоевать доверие Конте
26 ноября 14:50
Деле Алли / фото - talkSPORT
В матче 5-го тура Лиги конференций «Тоттенхэм» сенсационно проиграл словенской «Муре» (1:2).
Как сообщает Daily Express, этот матч стал последним для английского хавбека Деле Алли в футболке «шпор».
Игрок вышел в основном составе лондонцев, но был заменен во второй половине встречи.
По информации источника, полузащитник не смог впечатлить главного тренера команды Антонио Конте, и больше итальянец не доверит ему игрового времени. Уже этой зимой игрок покинет лондонский клуб.
Напомним, ранее Конте заявил, что ситуация в команде хуже, чем он предполагал в первое время.
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