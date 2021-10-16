Матч с участием одного из лидеров Второй лиги перенесен из-за коронавируса

Встреча должна была состояться 16 октября

Фото - ЛНЗ

В 14-м туре Второй лиги ЛНЗ должен был принять винницкую «Ниву». Матч был запланирован на 16 октября.

Однако встреча не состоялась в срок. Причиной стала вспышка коронавируса в рядах гостей.

По информации пресс-службы ПФЛ, у команд есть время до 22 октября, чтобы определиться с новой датой противостояния. В противном случае организация назначит ее сама.

Ранее болельщики «Карпат» жарили сосиски прямо на трибунах во время матча Второй лиги.