Обед по расписанию. Болельщики «Карпат» поджарили сосиски на трибуне прямо во время матча
Матч с участием одного из лидеров Второй лиги перенесен из-за коронавируса
Встреча должна была состояться 16 октября
16 октября 19:34
Фото - ЛНЗ
В 14-м туре Второй лиги ЛНЗ должен был принять винницкую «Ниву». Матч был запланирован на 16 октября.
Однако встреча не состоялась в срок. Причиной стала вспышка коронавируса в рядах гостей.
По информации пресс-службы ПФЛ, у команд есть время до 22 октября, чтобы определиться с новой датой противостояния. В противном случае организация назначит ее сама.
Ранее болельщики «Карпат» жарили сосиски прямо на трибунах во время матча Второй лиги.
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