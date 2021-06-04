Матч сборной Украины будут транслировать на «Олимпийском»!

Приходи смотреть большой футбол на большом экране!

13 июня на НСК «Олимпийский» покажут первый матч сборной Украины на чемпионате Европы. Наша команда сыграет против Нидерландов в Амстердаме, и у тебя есть возможность поддержать сборную на трибунах вместе с другими фанатами!

Трансляция матча состоится по инициативе Parimatch — первого лицензионного букмекера Украины и официального партнера сборной, а также при поддержке ФК «Шахтер».

Тебя ждут комфортные условия просмотра, фудкорт с едой и напитками, развлекательная программа с возможностью выиграть крутые призы, и конечно же атмосфера настоящего праздника на стадионе.

Билеты можно приобрести по ссылке.

Зарядим сборную на победу вместе!