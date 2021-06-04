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Матч сборной Украины будут транслировать на «Олимпийском»!

Приходи смотреть большой футбол на большом экране!
Футбол Сборная Украины
3 июня 19:06
Матч сборной Украины будут транслировать на «Олимпийском»!

13 июня на НСК «Олимпийский» покажут первый матч сборной Украины на чемпионате Европы. Наша команда сыграет против Нидерландов в Амстердаме, и у тебя есть возможность поддержать сборную на трибунах вместе с другими фанатами!

 

Трансляция матча состоится по инициативе Parimatch — первого лицензионного букмекера Украины и официального партнера сборной, а также при поддержке ФК «Шахтер».

 

Тебя ждут комфортные условия просмотра, фудкорт с едой и напитками, развлекательная программа с возможностью выиграть крутые призы, и конечно же атмосфера настоящего праздника на стадионе.

 

Билеты можно приобрести по ссылке.

 

Зарядим сборную на победу вместе!

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Теги

сборная Украины (футбол) НСК Олимпийский

Комментарии 1

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4 июня 2021г. 17:33
может всё таки посидеть дома?корона не отступила((((
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