Матч сборной Украины против Финляндии планируют провести без зрителей

Команды проведут поединок отбора на чемпионат мира-2022

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Матч Финляндия – Украина в рамках отбора на чемпионат мира-2022, скорее всего, состоится без зрителей. Об этом сообщает пресс-служба местной ассоциации футбола.

Дело в том, что с 20 августа будут введены новые ограничения по посещению мероприятий на открытом воздухе. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуаций на них смогут присутствовать максимум 50 человек.

Ассоциация уже начала активную продажу билетов на матч с Казахстаном 4 сентября. Теперь же болельщикам придется вернуть средства. Вероятнее всего, ограничения не будут отменены до 9 октября, когда Финляндии предстоит сыграть с Украиной.

«Сине-желтых» на данный поединок выведет новый тренер.