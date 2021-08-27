Ковалец: «Шахтеру» будет сложно выйти в плей-офф ЛЧ, для «Динамо» даже ЛЕ будет успехом»
Матч «Шахтер» – «Монако» посетило максимально допустимое количество зрителей
Согласно медицинскому протоколу трибуны в Украине могут быть заполнены на 2/3
18:39
Фото - ФК Шахтер
Ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов «Шахтер» – «Монако» (2:2) посетили 26 697 зрителей. Это число примерно соответствует максимально допустимому количеству болельщиков на ОСК «Металлист» (2/3 от общей вместительности).
Донецкий клуб поблагодарил ФК «Металлист» за возможность провести игру на этом стадионе, а также харьковских болельщиков за поддержку.
ФК «Шахтер» благодарит за поддержку Харьков и всех болельщиков, которые в тот вечер собрались на трибунах ОСК «Металлист». Вы создали фантастическую атмосферу, помогли команде пройти очень сильного соперника и попасть в групповой раунд Лиги чемпионов. Спасибо за невероятные эмоции и поддержку «Шахтера»!
Также клуб выражает благодарность ФК «Металлист» за возможность провести игру на стадионе в Харькове, за гостеприимство, профессионализм и прекрасные условия.
Ранее «Шахтер» узнал своих соперников по группе Лиги чемпионов.
Комментарии 0