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Матч «Шахтер» − «Рома» пройдет при пустых трибунах
Ранее сообщалось, что на игру пустят 14 000 болельщиков
17 марта 19:53
Фото: shakhtar.com
Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Шахтер» − «Рома» пройдет без зрителей, сообщает Telegram канал «Футбол Украины».
Изначально на матче планировалось присутствие 22 тысяч болельщиков, но потом количество билетов сократили до 14 000.
За текстовой трансляцией матча «Шахтер» − «Рома» следите на нашем сайте. Игра начнется 18 марта в 19:55 по киевскому времени.