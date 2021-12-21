Матч «Удинезе» – «Салернитана» перенесен из-за коронавируса

Гости не смогли выехать на игру

Фото: Football-Italia

Матч «Удинезе» – «Салернитана» в 19-м туре Серии А перенесен.

Власти Салерно не разрешили команде отправиться в Удине на игру. Несколько игроков команды сдали положительные тесты на коронавирус.

Ситуация за сутки не изменилась.

Встреча была запланирована на 21декабря, но игра не состоится. Решение по матчу будет принято в ближайшее время.

Вероятно, он будет сыгран в другой день, но также есть вероятность технического поражения гостям.