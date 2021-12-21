Сотый гол за год помог «Интеру» разгромить «Салернитану» и оторваться от преследователей
Матч «Удинезе» – «Салернитана» перенесен из-за коронавируса
Гости не смогли выехать на игру
13:48
Фото: Football-Italia
Матч «Удинезе» – «Салернитана» в 19-м туре Серии А перенесен.
Власти Салерно не разрешили команде отправиться в Удине на игру. Несколько игроков команды сдали положительные тесты на коронавирус.
Ситуация за сутки не изменилась.
Встреча была запланирована на 21декабря, но игра не состоится. Решение по матчу будет принято в ближайшее время.
Вероятно, он будет сыгран в другой день, но также есть вероятность технического поражения гостям.
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