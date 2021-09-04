Украина сыграет домашний матч с Францией в выездной форме
Матч Украина – Франция могут посетить более 52 тысяч человек
Разрешенная заполняемость «Олимпийского» – 75%
4 сентября 12:19
НСК Олимпийский / Фото: 1+1
Матч 5-го тура отбора на ЧМ-2022 Украина – Франция могут посетить более 52-х тысяч болельщиков, сообщает пресс-служба УАФ.
UEFA разрешил заполнить НСК «Олимпийский» на эту игру максимум на 75%. Вместимость стадиона – 70050 мест.
Напомним, уже известна заявка сборной Украина на матч с Францией.
Ориентировочный состав сборной Украины на матч с Францией.