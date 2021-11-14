Матч Украины с Боснией и Герцеговиной рассудит испанская бригада арбитров

Игра пройдет в Зенице 16-го ноября

Матео Лаос / фото - The Athletic

Во вторник, 16-го ноября сборная Боснии и Герцеговины примет Украину на своем поле, сообщает официальный сайт УАФ.

Стало известно, кого назначили судить этот поединок. Рассудит встреч испанский арбитр Матео Лаос. На линиях ему будут помогать Пау Дэвис и Роберто Диас. Четвертый рефери – Луис Мунуэра Монтеро.

За экраном ВАР будут сидеть Рикардо де Бургос Бенгоэчеа и Гильермо Куадра Фернандес.

Игра пройдет в Зенице и начнется в 21:45.

Боснийцы уже потерял шансы на выход из группы, но хавбек балканской команды назвал мотивацию сборной на этот матч.