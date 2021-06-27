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Матч Украины со шведами рассудит итальянский арбитр
Игра состоится через два дня
Даниэле Орсато / фото - UEFA
UEFA назвал судейскую бригаду, которая будет работать на матче 1/8 финала Евро-2020 Швеция – Украина.
Главным арбитром матча будет 45-летний футбольный тренер из Виченцы Даниэле Орсато. Его ассистенты –Алессандро Джиаллантини и Фабиано Прети. Четвертый судья – Давиде Меса.
Арбитр ВАР – Массимилиано Иррати. Ассистенты арбитра ВАР – Марко Ди Белло, Филиппо Мели и Паоло Валери.
Игра состоится в Глазго на стадионе Хэмпден Парк 29 июля.
Видео трансляция матча Швеция – Украина. Начало – в 22:00.
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