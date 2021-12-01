Матч «Уотфорд» – «Челси» был прерван из-за остановки сердца у одного из фанатов

Игру уже возобновили, а болельщика, к счастью, спасли

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Матч 14-го тура АПЛ между «Уотфордом» и «Челси» был прерван на 16-й минуте матча из-за того, что одному из фанатов понадобилась неотложная медицинская помощь.

Внимание арбитра к этому моменту привлекли сами футболисты. Первым, кто сказал об этом арбитру, стал защитник «Челси» Маркос Алонсо. Как сообщает Sky Sports, у фаната случилась остановка сердца. Команды увели с поля, пока болельщику оказывали помощь.

Игра уже возобновилась. Как сообщает пресс-служба «Уотфорда», фаната удалось спасти, его состояние сейчас стабильно.

Турнирная таблица АПЛ.