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Матча Украина – Болгария не будет? В Одессе горит стадион «Черноморец»

Причина происшествия пока неизвестна
Футбол Сборная Украины
13:49
Матча Украина – Болгария не будет? В Одессе горит стадион «Черноморец»
фото / Криминальная Украина

Товарищеский матч между сборными Украины и Болгарии находиться под угрозой срыва.

Несколько минут назад в Сети появился ролик, заснятый случайным прохожим, на котором видно как горит одесский стадион «Черноморец». Именно на этом стадионе должны встретиться команды.

Официальных сообщений об отмене или переносе пока нет. Встреча должна состояться 11-го ноября, в 19:30.

Прогноз на матч Украина – Болгария.

Михаил Рыбак
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Теги

сборная Украины (футбол) сборная Болгарии (футбол) стадион «Черноморец»

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