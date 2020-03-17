Матчи сборной Украины могут провести в Днепре
Страница «Динамо Киев Inside» в Telegram поделилась информацией о возможном месте проведения ближайших домашних матчей сборной Украины.
Вчерашнее решение КГГА о запрете проведения спортивных массовых мероприятий с участием зрителей, несомненно, стало ударом для ведомства Павелко. Там мнили себя мощными стратегами после переноса двух матчей сборной в Киев, ловко уйдя от карантинного Львова. И подсчитывали билетную прибыль, конечно. Но реальность сломала планы.
Из наших источников внутри сей конторы стало известно, что вчера предпринимались отчаянные попытки достижения договоренности с мэрией Днипра о переносе этих отборочных матчей на местную «Днепр-Арену» с участием зрителей. Но вмешались два фактора с фамилиями Филатов и Шевченко. Первый не гарантировал, что город в ближайшие дни не перейдет в «красную» зону. Второй же просто устал от логистических передергиваний и прямо заявил федерационным бонзам о необходимости проведения матчей именно в Киеве. По комфорту, территориальности и экономии времени на переездах – самое то. Оптимальное.
Ранее матчи Украины перенесли из Львова в Киев. Но в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией в Киеве допуск зрителей на спортивные события запрещен.