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Матеус Пейшото: «У Кучера прекрасные отношения со всеми игроками «Металлиста»

Форвард оценил своего тренера
Футбол Первая лига
14:34
Матеус Пейшото: «У Кучера прекрасные отношения со всеми игроками «Металлиста»
Фото: ФК Металлист

Нападающий «Металлиста» Матеус Пейшото вспомнил об эпизоде в матче Первой лиги против «Олимпика», когда Брайан Риаскос не пожал руку тренеру Александру Кучеру после замены.

«Риаскос был неправ и признал это. Он горяч, не разобрался, почему его меняют. Он не пожал руку на эмоциях, но тут же извинился перед нашим тренером. Ситуация распространенная.

Риаскос хотел играть, но из-за лимита на легионеров Кучер его заменил. Кучер – интеллигентный тренер. У него прекрасные отношения со всеми игроками. После такие ситуации больше не повторялись».


На счету Риаскоса шесть мячей в Первой лиге.

«Металлист» лидирует в Первой лиге.

Источник: fanday.net Андрей Усмонов
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Металлист Матэус Пейшото

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