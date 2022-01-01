Экс-игрок «Металлиста» Рыкун: «Зачем бежать, если можно отдать пас? Сейчас смотрю футбол: 150 действий, 15-18 километров, и для чего это?»
Матеус Пейшото: «У Кучера прекрасные отношения со всеми игроками «Металлиста»
Форвард оценил своего тренера
14:34
Фото: ФК Металлист
Нападающий «Металлиста» Матеус Пейшото вспомнил об эпизоде в матче Первой лиги против «Олимпика», когда Брайан Риаскос не пожал руку тренеру Александру Кучеру после замены.
«Риаскос был неправ и признал это. Он горяч, не разобрался, почему его меняют. Он не пожал руку на эмоциях, но тут же извинился перед нашим тренером. Ситуация распространенная.
Риаскос хотел играть, но из-за лимита на легионеров Кучер его заменил. Кучер – интеллигентный тренер. У него прекрасные отношения со всеми игроками. После такие ситуации больше не повторялись».
На счету Риаскоса шесть мячей в Первой лиге.
«Металлист» лидирует в Первой лиге.