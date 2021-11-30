Маттеус – о результатах «Золотого мяча»: «Я больше не понимаю этот мир»
Экс-хавбек сборной Германии и обладатель «Золотого мяча» 1990 Лотар Маттеус прокомментировал для Sky Deutschland вручение главного индивидуального приза в 2021-м году:
«Честно говоря, после такого выбора я больше не понимаю этот мир. При всем уважении к Лионелю Месси и всем другим замечательным номинированным игрокам. Никто не заслужил бы этого так, как Левандовски. France Football не присудил ему приз и в прошлом году, взять хотя бы все титулы, которые Роберт выиграл с «Баварией» в 2020 году, – он уже непревзойденный.
Тем не менее даже если учесть только 2021 год, он был лучше остальных. Он побил 100-летний рекорд Герда Мюллера, снова возглавил список бомбардиров в каждом соревновании, превзошел всех на национальном и международном уровнях.
Месси, хотя и выиграл Кубок Америки с Аргентиной, совершенно бледен в Париже. Бензема также показал классный футбол, но ничего не выиграл с «Реалом». Салах великолепен в последние месяцы, но в начале этого года у него была длительная засуха. Жоржиньо, конечно, выиграл два очень больших титула с «Челси» и сборной Италии, но он далеко не так выделяется, как нападающий «Баварии». И даже Роналду не был таким постоянным и исключительным, как Роберт. То, что он не победил, для меня просто непостижимо».
Поляк занял второе место в голосовании, уступив выигравшему в седьмой раз ЗМ Месси.
Сам аргентинец заявил, что «Золотой мяч» должен стоять дома у Левандовски.
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