Маттеус – о результатах «Золотого мяча»: «Я больше не понимаю этот мир»

Роберт Левандовски и Лионель Месси / фото - Marca

Экс-хавбек сборной Германии и обладатель «Золотого мяча» 1990 Лотар Маттеус прокомментировал для Sky Deutschland вручение главного индивидуального приза в 2021-м году:

Тем не менее даже если учесть только 2021 год, он был лучше остальных. Он побил 100-летний рекорд Герда Мюллера, снова возглавил список бомбардиров в каждом соревновании, превзошел всех на национальном и международном уровнях.

Месси, хотя и выиграл Кубок Америки с Аргентиной, совершенно бледен в Париже. Бензема также показал классный футбол, но ничего не выиграл с «Реалом». Салах великолепен в последние месяцы, но в начале этого года у него была длительная засуха. Жоржиньо, конечно, выиграл два очень больших титула с «Челси» и сборной Италии, но он далеко не так выделяется, как нападающий «Баварии». И даже Роналду не был таким постоянным и исключительным, как Роберт. То, что он не победил, для меня просто непостижимо».