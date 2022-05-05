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Матвієнко: «Складно сказати, що буде далі з «Шахтарем»

Український захисник разом з командою знаходиться у Туреччині
Футбол Украинская Премьер-лига
10:51
Матвієнко: «Складно сказати, що буде далі з «Шахтарем»
Микола Матвієнко / Фото - sport.bigmir.net
Захисник «Шахтаря» Микола Матвієнко прокоментував подальше існування донецького клубу.

«Що загадав на день народження? Мирне небо. І те, аби всі скоріше повернулися у свої домівки. Про це зараз мріє кожен із нас.


«Складно сказати, що буде далі з «Шахтарем». Кожного дня щось змінюється. Наразі команда до 20 травня житиме у Туреччині. А далі, сподіваємось, що будуть якісь новини щодо ситуації у нашій країні, перемоги та відновлення чемпіонату».


«Ігри з «Шахтарем» були не задля відновлення фізичної форми. Вони були виставковими. Якоїсь чіткої цілі на них не ставили. Окрім того, щоб зібрати якомога більше коштів на допомогу Україні».


«Набираємо форму, але завжди треба бажати кращого. У нас поки замало людей для нормального тренувального процесу. Чекаємо на динамівців і наших легіонерів».


«Із Зінченком на зв’язку. У них зараз багато важливих ігор. У чемпіонаті всього лиш одне очко різниці з «Ліверпулем», тому не можна хибити».


Напередодні стало відомо, що «Шахтар» має намір проводити свої домашні матчі Ліги чемпіонів в польському місті Гданськ.
Источник: vzbirna Владимир Кириченко
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