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Матвиенко: «Без нагрузок на сборах будет сложнее в чемпионате»
Защитник – о тренировках «Шахтера» в Турции
Фото: ФК Шахтер
Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко рассказал о тренировках на сборе в Турции.
«Сборы есть сборы, мы готовимся к ним, и это неотъемлемая часть нашей карьеры и работы. Поэтому мы готовы к нагрузкам, от этого никуда не денешься.
Ты должен понимать, что без них будет сложнее в чемпионате, и нужно выбрать: либо ты сейчас тренируешься как попало, но потом будет сложно дальше, либо сейчас отработаешь, а потом будет легче».
24 января «Шахтер» сыграет против австрийского «Вольфсберга» на сборе.
Ранее с поражения стартовала на сборе команда «Шахтера» U-19.
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