Матвиенко: «Без нагрузок на сборах будет сложнее в чемпионате»

Фото: ФК Шахтер

Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко рассказал о тренировках на сборе в Турции.

Ты должен понимать, что без них будет сложнее в чемпионате, и нужно выбрать: либо ты сейчас тренируешься как попало, но потом будет сложно дальше, либо сейчас отработаешь, а потом будет легче».