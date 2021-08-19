«Вест Хэм» вместо Матвиенко подпишет игрока «Фиорентины»
Матвиенко: «Болею за все украинские команды в еврокубках»
Защитник «Шахтера» сделал акцент на рейтинг Украины
Николай Матвиенко / Фото - footboomЗащитник «Шахтера» Николай Матвиенко в интервью YouTube-каналу «Трендец» рассказал, будет ли он поддерживать принципиального соперника своей команды – киевское «Динамо» в еврокубках.
«Естественно. Это рейтинг страны. Нужно, чтобы все украинские клубы побеждали. Я болею за все украинские команды в еврокубках».
Напомним, 19 августа луганская «Заря» в первом матче квалификации Лиги Европы сыграет против венского «Рапида».
Матч пройдет в столице Австрии. Начало встречи – в 22:00.
Следить за матчем «Рапид» – «Заря» можно будет на сайте XSPORT.
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