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Матвиенко: «Де Дзерби помешан на футболе»

Защитник «Шахтера» рассказал, что тренер прививает команде
Футбол Украинская Премьер-лига
11:07
Матвиенко: «Де Дзерби помешан на футболе»
Роберто де Дзерби / Фото: ФК Шахтер

Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко высказался о главном тренере команды Роберто де Дзерби.

«Этот тренер помешан на футболе. Он все время в игре, каждый момент разбирает, все должно быть идеально. Мы постоянно вовлечены в этот процесс, нам очень интересно работать с ним. Он постоянно прививает нам дух победителя.

Нужно, чтобы все были друг за друга, чтобы не было никаких обиженных. Мы должны радоваться мелочам. Вы видели, как мы радовались, когда забили «Александрии» в последнем матче УПЛ. Он нам это прививает, да и сам он побежал и праздновал. Думаю, все люди одинаковые, когда радуются»


Ранее Матвиенко рассказал об общении с Александром Петраковым – главным тренером сборной Украины.

Источник: footballua.tv Петр Приходько
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Роберто Де Дзерби Шахтер Донецк

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