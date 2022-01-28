Новичок «Руха»: «В ближайшие годы мы сможем играть на уровне с «Динамо» и «Шахтером»
Матвиенко: «Де Дзерби помешан на футболе»
Защитник «Шахтера» рассказал, что тренер прививает команде
Роберто де Дзерби / Фото: ФК Шахтер
Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко высказался о главном тренере команды Роберто де Дзерби.
«Этот тренер помешан на футболе. Он все время в игре, каждый момент разбирает, все должно быть идеально. Мы постоянно вовлечены в этот процесс, нам очень интересно работать с ним. Он постоянно прививает нам дух победителя.
Нужно, чтобы все были друг за друга, чтобы не было никаких обиженных. Мы должны радоваться мелочам. Вы видели, как мы радовались, когда забили «Александрии» в последнем матче УПЛ. Он нам это прививает, да и сам он побежал и праздновал. Думаю, все люди одинаковые, когда радуются»
Ранее Матвиенко рассказал об общении с Александром Петраковым – главным тренером сборной Украины.
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