Матвиенко: «Де Дзерби помешан на футболе»

Роберто де Дзерби / Фото: ФК Шахтер

Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко высказался о главном тренере команды Роберто де Дзерби.

Нужно, чтобы все были друг за друга, чтобы не было никаких обиженных. Мы должны радоваться мелочам. Вы видели, как мы радовались, когда забили «Александрии» в последнем матче УПЛ. Он нам это прививает, да и сам он побежал и праздновал. Думаю, все люди одинаковые, когда радуются»