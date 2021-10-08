Сборная Украины прибыла в Хельсинки
Матвиенко: «Для сборной Украины каждый матч ключевой»
Защитник национальной команды поделился ожиданиями от матча с финнами
8 октября 12:51
Николай Матвиенко / Фото: УАФ
Защитник «Шахтера» и сборной Украины Николай Матвиенко поделился ожиданиями от матча отбора чемпионата мира-2022 с национальной командой Финляндии.
Впереди матч против финнов. Это будет ключевой поединок в борьбе за второе место?
Так складывается ситуация в группе, что для нас каждый матч ключевой. Потеря очков приведет к очень плохим последствиям. Мы настраиваемся на каждый матч как на последний.
Домашний поединок против этой сборной (1:1) можно назвать несчастным случаем?
Так оно и было. В Киеве у нас было достаточно моментов, чтобы увеличить свое преимущество, но после ошибки в обороне все закончилось ничьей.
У сине-желтых в пяти матчах пять ничьих. Можешь заверить болельщиков сборной Украины, что 9 октября ближе к десяти часам вечера у них будет хорошее настроение?
Очень хочу в это верить. Точно могу заверить в том, что сборная Украины сделает все, чтобы победить.
Онлайн трансляция матча Финляндия – Украина. Начало матча – 9 октября в 19:00 по киевскому времени.
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