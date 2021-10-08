Матвиенко: «Для сборной Украины каждый матч ключевой»

Защитник национальной команды поделился ожиданиями от матча с финнами

Николай Матвиенко / Фото: УАФ

Защитник «Шахтера» и сборной Украины Николай Матвиенко поделился ожиданиями от матча отбора чемпионата мира-2022 с национальной командой Финляндии.



Впереди матч против финнов. Это будет ключевой поединок в борьбе за второе место?

Так складывается ситуация в группе, что для нас каждый матч ключевой. Потеря очков приведет к очень плохим последствиям. Мы настраиваемся на каждый матч как на последний.

Домашний поединок против этой сборной (1:1) можно назвать несчастным случаем?

Так оно и было. В Киеве у нас было достаточно моментов, чтобы увеличить свое преимущество, но после ошибки в обороне все закончилось ничьей.

У сине-желтых в пяти матчах пять ничьих. Можешь заверить болельщиков сборной Украины, что 9 октября ближе к десяти часам вечера у них будет хорошее настроение?

Очень хочу в это верить. Точно могу заверить в том, что сборная Украины сделает все, чтобы победить.

Онлайн трансляция матча Финляндия – Украина. Начало матча – 9 октября в 19:00 по киевскому времени.