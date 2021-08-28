Матвиенко и Педриньо не отправились на матч с «Минаем»

«Шахтер» прибыл в Ужгород в составе 22 футболистов

Николай Матвиенко / Фото - ФК Шахтер

«Шахтер» в шестом туре украинской Премьер-лиги на выезде сыграет против «Миная». Встреча состоится в воскресенье, 29 аргуста.

За день до игры «Горняки» провели тренировку и отправились в Ужгород. Отметим, что в составе 22 футболистов не оказалось защитника Николая Матвиенко и хавбека Педриньо.

Вратари: Алексей Шевченко, Тимур Пузанков, Андрей Пятов

Защитники: Додо, Витао, Сергей Кривцов, Марлон, Ефим Конопля, Исмаили, Виктор Корниенко

Полузащитники: Тарас Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Манор Соломон, Михаил Мудрик, Алан Патрик, Георгий Судаков

Нападающие: Лассина Траоре, Даниил Сикан, Фернандо

Бывший тренер «Олимпика» Роман Санжар считает, что «Минай» не будет дарить очки «Шахтеру».