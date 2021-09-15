«Шахтер» сенсационно проиграл «Шерифу» Вернидуба в Тирасполе
Матвиенко: «Из-за плохого поля мы недостаточно уверенно стояли на ногах»
«Шахтер» проиграл «Шерифу» в 1-м туре ЛЧ
15 сентября 23:23
Фото: пресс-служба Шахтера
Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко прокомментировал поражение от «Шерифа» (0:2) в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов.
– Мы очень сильно расстроены. По поводу голов. Я еще не смотрел видео. В первом моменте я мог забрать мяч, но нога поехала. А второй гол начался с аута, прошла контратака. Будем разбирать, у нас все впереди.
– Было очень тяжелое поле. Ребята часто падали. Насколько это повлияло на игру команды?
– Мяч ходил неплохо. Но проблема была в том, что недостаточно уверенно стояли на ногах. Потому мы пропустили первый гол.