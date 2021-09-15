Матвиенко: «Из-за плохого поля мы недостаточно уверенно стояли на ногах»

Фото: пресс-служба Шахтера

Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко прокомментировал поражение от «Шерифа» (0:2) в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

– Было очень тяжелое поле. Ребята часто падали. Насколько это повлияло на игру команды?

– Мяч ходил неплохо. Но проблема была в том, что недостаточно уверенно стояли на ногах. Потому мы пропустили первый гол.