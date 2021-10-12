Матвиенко: «Таких, как Джеко, разбираем отдельно»
Матвиенко: «Львов – наша неприступная крепость»
Сегодня Украина примет Боснию и Герцеговину
Николай Матвиенко / Фото: УАФ
Защитник сборной Украины Николай Матвиенко высказался о грядущем матче с Боснией и Герцеговиной в матче отбора на ЧМ-2022.
«Для нас это неприступная крепость. Надеюсь, так и останется. Здесь всегда фантастическая поддержка – отличный стадион, болельщики.
Надеюсь, все придут и поддержат нас, несмотря на уже довольно холодную погоду. Надеюсь, мы их порадуем победой».
Матч Украина – Босния и Герцеговина начнется в 21:45.
Комментарии 0