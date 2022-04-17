Красивый жест от «Шахтера». Победный мяч в матче с «Лехией» забил 12-летний Дима из Мариуполя
Матвиенко может стать одноклубником Миколенко в «Эвертоне»
«Ириски» намерены пригласить украинского защитника
17 апреля 09:30
Николай Матвиенко / Фото: Twitter
Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко интересен «Эвертону», сообщает ВВС.
По информации источника, «Эвертон» уже рассматривал кандидатуру Матвиенко и хочет пригласить его в команду летом.
Отметим, что Матвиенко также интересуется «Брентфорд». Оценочная стоимость защитника – 11 миллионов евро.
В «Эвертоне» уже выступает Виталий Миколенко, который переехал в АПЛ в январе 2022-го года.