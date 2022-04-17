Матвиенко может стать одноклубником Миколенко в «Эвертоне»

«Ириски» намерены пригласить украинского защитника

Николай Матвиенко / Фото: Twitter

Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко интересен «Эвертону», сообщает ВВС.

По информации источника, «Эвертон» уже рассматривал кандидатуру Матвиенко и хочет пригласить его в команду летом.

Отметим, что Матвиенко также интересуется «Брентфорд». Оценочная стоимость защитника – 11 миллионов евро.

В «Эвертоне» уже выступает Виталий Миколенко, который переехал в АПЛ в январе 2022-го года.