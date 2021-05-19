Матвиенко: «На Евро легких матчей не будет»

Николай Матвиенко / фото - Динамомания

Защитник донецкого «Шахтера» Николай Матвиенко рассказал о подготовке национальной команды к Евро-2020, а также поделился ожиданиями от группового этапа турнира.

Лучший матч? Пожалуй, это домашняя встреча с Сербией. Во Львове мы не дали сопернику ни единого шанса, все контролировали, полностью превзошли гостей. Самый яркий момент? Переполненные трибуны НСК Олимпийский на поединке с Португалией. Передать словами ту поддержку, которую мы ощутили, просто невозможно. Казалось, что это нереально! После матча мы еще долго распевали песни вместе с болельщиками, которые не спешили домой. Ради таких эпизодов ты и играешь в футбол.

Учитывая перенос турнир, наш путь на Евро составляет уже больше двух лет. Но он еще не закончен – впереди не менее важный участок дороги. Идут сборы, в течение которых всем нам нужно хорошо поработать, снова себя проявить, чтобы попасть в заявку. Мы не оцениваем силу соперников, понимая, что это чемпионат Европы – туда приедут все лучшие сборные континента. Там не будет легких матчей, но мы хотим не просто сражаться, а играть в тот футбол, в который умеем играть. Не самый лучший опыт некоторых весенних поединков, надеюсь, нам в этом только поможет».