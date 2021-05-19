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Матвиенко: «На Евро легких матчей не будет»

Защитник «Шахтера» рассказал о подготовке к чемпионату Европы
Футбол Сборная Украины
19 мая 09:47
Матвиенко: «На Евро легких матчей не будет»
Николай Матвиенко / фото - Динамомания

Защитник донецкого «Шахтера» Николай Матвиенко рассказал о подготовке национальной команды к Евро-2020, а также поделился ожиданиями от группового этапа турнира.

«Вне всяких сомнений, 2019 год, в течение которого проходил отборочный турнир Евро-2020, стал пока лучшим периодом в моей карьере в национальной сборной. Мы очень ярко прошли этот цикл, не проиграли ни одного матча, хотя и попали в группу с чемпионами Европы – португальцами, а также сербами, которые всегда на виду. C этими сборными команда и провела топ-игры, которые останутся в памяти на всю жизнь. При этом очень важно, что нами был не просто достигнут результат, а показан хороший футбол. Нам всем нравится играть именно в таком, комбинационном ключе.

Лучший матч? Пожалуй, это домашняя встреча с Сербией. Во Львове мы не дали сопернику ни единого шанса, все контролировали, полностью превзошли гостей. Самый яркий момент? Переполненные трибуны НСК Олимпийский на поединке с Португалией. Передать словами ту поддержку, которую мы ощутили, просто невозможно. Казалось, что это нереально! После матча мы еще долго распевали песни вместе с болельщиками, которые не спешили домой. Ради таких эпизодов ты и играешь в футбол.

Учитывая перенос турнир, наш путь на Евро составляет уже больше двух лет. Но он еще не закончен – впереди не менее важный участок дороги. Идут сборы, в течение которых всем нам нужно хорошо поработать, снова себя проявить, чтобы попасть в заявку. Мы не оцениваем силу соперников, понимая, что это чемпионат Европы – туда приедут все лучшие сборные континента. Там не будет легких матчей, но мы хотим не просто сражаться, а играть в тот футбол, в который умеем играть. Не самый лучший опыт некоторых весенних поединков, надеюсь, нам в этом только поможет».

Напомним, сборная Украины провела вечернюю тренировку на ОСК «Металлист».

Источник: Команда №1 Михаил Рыбак
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Теги

Николай Матвиенко сборная Украины (футбол) Шахтер Донецк

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