Матвиенко наложили девять швов после столкновения в матче за Суперкубок Украины

Травмировал защитника свой же одноклубник

Николай Матвиенко / фото - ФК Шахтер

В матче за Суперкубок Украины «Шахтер» одержал уверенную победу над «Динамо» (3:0) и забрал себе трофей.

По ходу встречи произошел неприятный эпизод: защитник «горняков» Исмаили в борьбе за мяч высоко поднял ногу и по голове получил его одноклубник Николай Матвиенко.

Пострадавший несколько раз покидал поле из-за кровотечения и доигрывал матч с повязкой на голове.

После игры защитнику наложили целых девять швов.

Позже бразилец извинился перед товарищем за нанесенное повреждение.