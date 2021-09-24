«Шахтер» и «Динамо» без проблем победят, «Днепр-1» и «Заря» решат, кто из них – третья сила. Прогноз на матчи 9-го тура УПЛ
Матвиенко наложили девять швов после столкновения в матче за Суперкубок Украины
Травмировал защитника свой же одноклубник
Николай Матвиенко / фото - ФК Шахтер
В матче за Суперкубок Украины «Шахтер» одержал уверенную победу над «Динамо» (3:0) и забрал себе трофей.
По ходу встречи произошел неприятный эпизод: защитник «горняков» Исмаили в борьбе за мяч высоко поднял ногу и по голове получил его одноклубник Николай Матвиенко.
Пострадавший несколько раз покидал поле из-за кровотечения и доигрывал матч с повязкой на голове.
После игры защитнику наложили целых девять швов.
Позже бразилец извинился перед товарищем за нанесенное повреждение.
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