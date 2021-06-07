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Матвиенко: «Наша задача – максимально подготовиться к Нидерландам»
Защитник сборной Украины – о предстоящем матче с Кипром
10:55
Николай Матвиенко / Фото - footboom7 июня сборная Украины проведет заключительный контрольный матч перед стартом Евро-2020 против команды Кипра.
Защитник «сине-желтых» Николай Матвиенко в интервью программе «Футбол NEWS» высказался перед предстоящим поединком.
«Выигрывать все равно приятнее, но наша задача максимально подготовиться к Нидерландам. Выполнять все наши наработки, чтобы максимально хорошо понимать друг друга».
Встреча между Украиной и Кипром начнется в 19:00 и пройдет в Харькове, на ОСК «Металлист».
Видеотрансляция товарищеского матча Украина – Кипр.
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