Матвиенко: «Не могу сказать, что в «Роме» нас что-то удивило»

Николай Матвиенко / Фото - ФК Шахтер

Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко поделился мыслями в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «Ромы». Встреча состоится 18 марта в Киеве на НСК «Олимпиский».

Степаненко? Тараса нам очень не хватает. Он – наш ключевой игрок, который создает баланс между обороной и атакой. Ждем его восстановления.

Тарас остался лидером. Как и все возрастные футболисты – Тайсон, Марлос, Алан Патрик. На поле и Толя Трубин может накричать. Лидер на поле должен проявлять свои качества.

Не могу сказать, что что-то удивило в «Роме». Перед играми мы полностью разбираем соперника. Что нужно сделать лучше? Нужно не пропустить и забить четыре гола.

Тренировали ли мы серию пенальти? Нет, мы умеем.