Матвиенко: «Не могу сказать, что в «Роме» нас что-то удивило»
Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко поделился мыслями в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «Ромы». Встреча состоится 18 марта в Киеве на НСК «Олимпиский».
Мое мнение – все строится от обороны. Но завтра, к сожалению, нам придется отыгрываться с 0:3. Что важнее, атака или защита? Сложный вопрос. Если мы пропустим здесь, придется забивать еще больше.
Степаненко? Тараса нам очень не хватает. Он – наш ключевой игрок, который создает баланс между обороной и атакой. Ждем его восстановления.
Тарас остался лидером. Как и все возрастные футболисты – Тайсон, Марлос, Алан Патрик. На поле и Толя Трубин может накричать. Лидер на поле должен проявлять свои качества.
Не могу сказать, что что-то удивило в «Роме». Перед играми мы полностью разбираем соперника. Что нужно сделать лучше? Нужно не пропустить и забить четыре гола.
Тренировали ли мы серию пенальти? Нет, мы умеем.
Игру Лиги Европы можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча «Шахтер» – «Рома» онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 19:55.