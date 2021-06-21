Матвиенко: «Мы будем готовы к действиям фланговых игроков Северной Македонии»
Матвиенко: «Не получалось играть в свой футбол из-за нервозности»
Сборная Украины уступила Австрии
Матвиенко и Арнаутович / Фото: Getty Images
Защитник сборной Украины Николай Матвиенко прокомментировал поражение от Австрии (0:1) в 3-м туре Евро-2020.
«Сразу в начале игры было несколько нервозных моментов. Допустили ошибки в простых игровых ситуациях. Из-за этого мы начали играть не так, как хотели.
Начали осторожно играть, Австрия это почувствовала и начала прессинговать. Из-за этого первый тайм не очень получился, во втором уже перестроились и начали играть получше.
Прессинг Австрии не стал сюрпризом. Знали, что будут прессинговать, потому что им нужна была победа. Из-за нервозности не получалось играть в свой футбол.
Ждем результаты других матчей и надеемся, что выйдет в плей-офф с третьего места».
Теперь неизвестно, выйдет ли Украина в плей-офф Евро-2020. Все зависит от результатов других матчей.
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