Трубин: «Пока сложно что-то сказать о Нересе и Винисиусе»
Матвиенко – о новичке «Шахтера»: «Он был игроком легендарной команды»
Нерес выступал за «Аякс»
Давид Нерес / Фото: Twitter
Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко высказался о новичке команды Давиде Нересе.
«По Нересу понятно – он и так уже заработал себе имя в «Аяксе». Он был игроком того, можно сказать, легендарного «Аякса» (речь о команде, которая в 2019-м вышла в 1/2 финала Лиги чемпионов – прим.).
По поводу молодого Винисиуса, я думаю, что «Шахтер» подписал 3 очень качественных футболистов летом, и я уверен, что Тобиас тоже поможет нам. Он молодой, ему надо немного адаптироваться, втянуться».
Ранее Дарио Срна рассказал, что Нерес даст «Шахтеру».