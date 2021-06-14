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Матвиенко: «Пандев опытный игрок. Возраст не мешает ему хорошо играть на Евро-2020»

Защитник – о матче с Северной Македонией
Футбол Сборная Украины
21:56
Матвиенко: «Пандев опытный игрок. Возраст не мешает ему хорошо играть на Евро-2020»
Фото: УАФ

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко поделился ожиданиями УАФ от матча против Северной Македонии на Евро-2020.

В СМИ появилась информация о конфликте между Ярмоленко и Марлосом. Каково психологическое состояние команды сейчас?

«Конечно, все расстроены, но мы знаем, что у нас еще две очень важные игры. Сегодня мы уже с новыми силами готовимся к следующей игре».

А как вы можете охарактеризовать Горана Пандева, с которым вам вскоре предстоит сыграть? Вы видели вчерашнюю игру Северной Македонии?

«Мы успели посмотреть первый тайм вчера. Теории у нас еще не было. Это опытный игрок, поиграл в хороших командах. Виден уровень, хорошо цепляется за мячи. В силу возраста уже не такой быстрый, но это не мешает ему показывать высокий уровень на таком турнире».

Следующий матч у вас в Бухаресте. Как думаете, румынские болельщики будут поддерживать сборную Украины?

«Я сильно на это надеюсь. Думаю, украинцы, которые переехали жить сюда, нас поддержат. Всем приглашаем на стадион, мы будем слышать нашу поддержку».

Для вас обязательно выигрывать матч с Северной Македонией?

«Конечно. Мы стремимся побеждать в каждой игре – не важно, товарищеская это игра или официальная. Сейчас это один из самых важных матчей для нас на этом этапе, и его нужно выиграть обязательно».

Игра состоится 17 июня.

Андрей Усмонов
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