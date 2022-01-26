Павелко: «Петраков отправится в Турцию, где проходят сборы клубы УПЛ»
Матвиенко: «Петраков постоянно звонит и интересуется делами»
Защитник сборной Украины доволен общением с тренером
20:59
Матвиенко и Петраков / Фото: Getty Images
Защитник «Шахтера» и сборной Украины Николай Матвиенко высказался об общении с главным тренером национальной команды Александром Петраковым.
«Петраков – хороший тренер. Он общается со всеми. Постоянно звонит и интересуется делами.
Александр Васильевич на контакте с игроками. В отпуске я два или три раза разговаривал с ним. Коллектив сплоченный и дружный, все отлично».
Ранее стало известно, что Петраков отправится в Турцию, где проводит сборы большинство клубов УПЛ.
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