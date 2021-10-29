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Матвиенко пока не подписывал новый контракт с «Шахтером»
Агент защитника рассказал о ситуации с продлением соглашения с «горняками»
29 октября 17:37
Николай Матвиенко / Фото - ФК Шахтер
Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко пока не продлевал контракт с клубом. Об этом сообщил агент футболиста Юрий Данченко.
Коля пока не подписывал никаких новых соглашений. Мы с ним с большим удивлением узнали из СМИ о том, что это произошло. Без нас так бы не поступили.
Да, переговоры идут, и они, можно сказать, в завершающей стадии. Но информация о новом контракте пока поспешная.
Данченко также сообщил, что хавбек «Металлиста 1925» получил предложения из Европы.
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