Довбык заявил, что Месси не должен был получать «Золотой мяч» в 2021 году
Матвиенко рассказал, почему ему приятно играть против Довбыка
Защитник «Шахтера» поделился мнением о форварде «Днепра-1»
29 декабря 22:39
Матвиенко и Довбык борются за мяч / Фото - ФК Шахтер
Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко поделился своим мнением о нападающем «Днепра-1» Артеме Довбыке.
Мне всегда приятно играть против него, ведь этот форвард отличается не только своей неуступчивостью, но и корректностью и солидностью. Рад, что мы вместе выступаем за сборную. Надеюсь, что Артем Довбык будет и дальше прогрессировать в таком же ключе.
Ранее главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич назвал своего подопечного «скромным лидером».
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