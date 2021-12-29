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Матвиенко рассказал, почему ему приятно играть против Довбыка

Защитник «Шахтера» поделился мнением о форварде «Днепра-1»
Футбол Украинская Премьер-лига
29 декабря 22:39
Матвиенко рассказал, почему ему приятно играть против Довбыка
Матвиенко и Довбык борются за мяч / Фото - ФК Шахтер

Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко поделился своим мнением о нападающем «Днепра-1» Артеме Довбыке.

Мне всегда приятно играть против него, ведь этот форвард отличается не только своей неуступчивостью, но и корректностью и солидностью. Рад, что мы вместе выступаем за сборную. Надеюсь, что Артем Довбык будет и дальше прогрессировать в таком же ключе.

Ранее главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич назвал своего подопечного «скромным лидером».

Источник: КОМАНДА 1 Сергей Стаднюк
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Теги

Артем Довбык Николай Матвиенко СК Днепр-1 Шахтер Донецк

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