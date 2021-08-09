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Матвиенко: «Шахтер» всегда хочет демонстрировать свой футбол – контролировать мяч и наслаждаться игрой»

Защитник поделился ожиданиями от предстоящей игры с «Генком»
Футбол Лига чемпионов UEFA
16:30
Матвиенко: «Шахтер» всегда хочет демонстрировать свой футбол – контролировать мяч и наслаждаться игрой»
Фото: shakhtar.com

Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко поделился ожиданиями пресс-службе клуба от матча с «Генком» в ответной игре квалификации Лиги чемпионов.

Николай, как капитанская повязка в первом матче с «Генком» повлияла на отношение партнеров и твой статус в команде?

«Шутки, конечно, были – у нас в коллективе без этого никак. Но на статус не повлияло, это ведь всего лишь повязка. Тот, кто выводит команду на поле, ничего более. Каждый может взять на себя ответственность, проявить лидерские качества, подсказать или помочь кому-то».

Традиционный вопрос о твоей позиции в обороне. Ты играешь слева на фланге или в центре. Что от тебя требует Роберто Де Дзерби, в каких компонентах просит прибавить?

«У нас есть тактические занятия перед каждым матчем. Они всегда отличаются, и каждый, кто выйдет на конкретной позиции, должен выполнять свои задачи. Нет такого, что Матвиенко делает одно, а Додо – другое. Каждый защитник на поле должен выполнять то же, что и любой другой на этой же позиции. Никаких разграничений нет».

Что было самым сложным для тебя в первой встрече с «Генком»? И что, на твой взгляд, будет самым трудным в ответном поединке?

«В первом матче я играл слева, где мне также противостоял очень хороший и быстрый нападающий Ито».

Что было самым сложным? Мы отлично подготовились, знали, как будет действовать «Генк», в принципе, так и произошло. Считаю, выполнили установку. Сегодня проведем вечернее занятие, тренерский штаб расскажет нам, как будем вести ответный поединок.

«Шахтер» всегда хочет демонстрировать свой футбол – контролировать мяч и наслаждаться игрой. Думаю, у нас все должно получиться. Не будем бояться играть, чтобы добыть дома хорошую победу».

Матч  состоится 10 августа.

Онлайн трансляция «Шахтер» – «Генк».

Видео трансляция «Шахтер» – «Генк».

Андрей Усмонов
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Теги

Шахтер Донецк Генк

Комментарии 1

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9 августа 2021г. 16:37
криволапі кроти.
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