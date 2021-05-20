Матвиенко: «Собрались раньше других сборных, надеюсь, это принесет результат»

Николай Матвиенко / Фото - УАФ

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко поделился мыслями о первом сборе команды перед Евро-2020. Слова футболиста передает пресс-служба УАФ.

Наш тренерский штаб все очень хорошо, качественно объясняет. С первого дня понимаем, что надо делать, поэтому никаких проблем нет.

Мы собрались раньше, чем другие сборные, и, наверное, у тренеров есть план работы на этот отрезок времени. Наше дело – двигаться по этому плану. Надеюсь, что это принесет нам положительный результат.

У нас будет четыре выходных, и я планирую провести их в кругу семьи. Ведь в дальнейшем будет длительный период в отъезде.