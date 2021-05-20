Тренер соперника сборной Украины: «Едем на Евро с желанием побеждать»
Матвиенко: «Собрались раньше других сборных, надеюсь, это принесет результат»
Защитник «сине-желтых» рассказал о первом сборе команды перед Евро-2020
20 мая 17:24
Николай Матвиенко / Фото - УАФ
Защитник сборной Украины Николай Матвиенко поделился мыслями о первом сборе команды перед Евро-2020. Слова футболиста передает пресс-служба УАФ.
У нас всего пять выходных было, а у ребят из «Динамо» – вообще два или три. Поэтому постепенно вливаемся в процесс и ежедневно увеличиваем нагрузку. Но усталости нет, такая работа. Надеюсь, что ко второму сбору подойдем в полной готовности.
Наш тренерский штаб все очень хорошо, качественно объясняет. С первого дня понимаем, что надо делать, поэтому никаких проблем нет.
Мы собрались раньше, чем другие сборные, и, наверное, у тренеров есть план работы на этот отрезок времени. Наше дело – двигаться по этому плану. Надеюсь, что это принесет нам положительный результат.
У нас будет четыре выходных, и я планирую провести их в кругу семьи. Ведь в дальнейшем будет длительный период в отъезде.
Ранее Матвиенко отметил, что На Евро не будет проходных матчей.
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