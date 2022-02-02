Матвиенко: «Соперники в плей-офф достаточно сильные, но могла попасться Италия или Португалия»

Защитник сборной Украины – о перспективах пробиться на чемпионат мира

Николай Матвиенко / Фото - Getty Images

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко поделился в эфире Футбол NEWS ожиданиями от плей-офф за выход на чемпионат мира-2022. В полуфинале «сине-желтые» сыграют против Шотландии.

Соперники достаточно сильные, но нужно помнить, что еще могла попасться Италия или Португалия. Думаю, что силы примерно равны и все зависит только от нас. Если честно, еще не смотрел Шотландию так внимательно, чтобы разбирать футболистов и стиль игры. Шотландский футбол – это длинные передачи, борьба, ауты, угловые. Так что будем акцентировать внимание на этом.

Ранее полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский отметил, что команде будет сложно в плей-офф отбора.