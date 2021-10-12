Матвиенко: «Таких, как Джеко, разбираем отдельно»

Опытный форвард набрал отличную форму в начале сезона

Николай Матвиенко / Фото - Getty Images

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко высказался в эфире Футбол NEWS о предстоящем противостоянии форварду Эдину Джеко в матче отбора на ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины. Встреча состоится уже сегодня, 12 октября.

Джеко – очень сильный игрок, но не он один там играет. Много-много футболистов, которые на серьезном уровне выступают. Мы разбираем в целом как команду их, а также отдельно таких личностей, как Джеко.

В текущем сезоне Джеко провел 12 матчей. В них ветерану удалось отличиться 7 голами и 3 результативными передачами (1+1 – за сборную).

За игрой отбора на ЧМ-2022 можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча Украина – Босния и Герцеговина. Начало – в 21:45.