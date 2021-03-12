Матвиенко: «Трудности возникли из-за того, что Фонсека нас хорошо знает»

Николай Матвиенко / Фото: UEFA

Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко дал комментарий телеканалу «Футбол» после поражения от «Ромы» в 1/8 финала Лиги Европы:

Соперник хорошо нас изучил и перекрыл. Паулу Фонсека хорошо нас знает, из-за этого были сложности.

Насколько удивило появление Мхитаряна впереди и доставил ли он вам хлопот?

Да. Это квалифицированный игрок, футболист очень высокого уровня. Генрих постоянно просит вперед, тем самым дергает нашу оборону, оттягивает.

Что случилось, когда пропустили 2 гола за 4 минуты?

Не знаю. Возможно, немножко выключились, расслабились. Какая-то недоконцентрация. Насколько я понял, во время второго гола Исмаили подумал, что свистнут фол. А третий – наша старая проблема, стандарты.

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Шахтер» − «Рома» пройдет 18 марта в 19:55.