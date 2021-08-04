Матвиенко: «В матче с «Генком» у нас не все получалось с первых минут»

Тем не менее, «горняки» добыли победу

Николай Матвиенко / Фото: ФК Шахтер Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко высказался о победе над «Генком» (2:1) в первом матче квалификации Лиги чемпионов в эфире телеканала «Футбол 1». «Мы работаем и делаем то, что от нас требуется. Просто не с первых минут это получалось. Мы шли-шли к этому и наконец-то к концу матча решили моменты и забили голы. В первом тайме моментов каких-то 100-процентных не помню, но предпосылки к их созданию были».

Ранее победу над «Генком» прокомментировал главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби.

Петр Приходько