Наставник «Генка»: «Будет нелегко в Киеве»
Матвиенко: «В матче с «Генком» у нас не все получалось с первых минут»
Тем не менее, «горняки» добыли победу
4 августа 14:03
Николай Матвиенко / Фото: ФК Шахтер
Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко высказался о победе над «Генком» (2:1) в первом матче квалификации Лиги чемпионов в эфире телеканала «Футбол 1».
«Мы работаем и делаем то, что от нас требуется. Просто не с первых минут это получалось. Мы шли-шли к этому и наконец-то к концу матча решили моменты и забили голы.
В первом тайме моментов каких-то 100-процентных не помню, но предпосылки к их созданию были».
Ранее победу над «Генком» прокомментировал главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби.
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