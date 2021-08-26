В «Шахтере» опровергли интерес к Ризныку
Матвиенко: «В перерыве матча с «Монако» от Де Дзерби был разнос»
«Шахтер» в итоге добился ничьей и вышел в групповой раунд ЛЧ
16:19
Николай Матвиенко / Фото: пресс-служба Шахтера
Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко рассказал о разговоре главного тренера Роберто Де Дзерби с командой в перерыве матча с «Монако» (2:2), когда «горняки» уступали» 0:2.
«Могли после первого плохого тайма бросить играть, но ребята собрались, молодцы. Да, в перерыве был разнос от Де Дзерби. Но это не для ушей то, что он говорил.
И нецензурное было, и по делу. Все вместе. И о том, как надо сыграть, и немного в конце добавил».
«Группа смерти» или фарт. Определяем самый сложный и самый приемлемый жребий для «Динамо» и «Шахтера» в ЛЧ.
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